تختتم، مساء اليوم (الأربعاء)، لقاءات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة لقاء وحيد يجمع الجبلين بضيفه الاتفاق الساعة (6:05م) على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء بعد فوزه على العدالة في دور الـ32 بهدفين دون مقابل، ويسعى في لقاء الليلة لمواصلة مشواره والتأهل لدور ربع النهائي رغم تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، إذ لم يذق طعم الانتصار في دوري روشن للمحترفين في الجولات الخمس الأخيرة، حيث خسر في 3 منها وتعادل في لقاءين، وتمكن من التفوق على الرفاع البحريني في دوري أبطال الخليج بنتيجة 3/‏1.فيما يدخل الجبلين هذا اللقاء بعد أن حقق المفاجأة في دور الـ32 بفوزه على ضيفه الفتح بهدفين دون مقابل، وخاض بعدها 3 لقاءات في دوري يلو للدرجة الأولى، انتهت جميعها بالتعادل، ويطمح من خلال لقاء الليلة لإحداث مفاجأة جديدة والوصول لدور الثمانية لا سيما وأنه يلعب بعاملي الأرض والجمهور.