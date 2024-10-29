بدأ العد التنازلي لكأس آسيا لكرة السلة للمنتخبات، المقرر إقامتها في أغسطس 2025، بمرحلة حاسمة مع الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة.

وأقيمت مراسم الكشف عن الشعار وهوية البطولة اليوم (الثلاثاء) في مقر اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في الرياض، بحضور المهندس بكر غازي درويش، رئيس قطاع الخدمات المشتركة في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نيابةً عن الأمين العام رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، والمدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا هاجوب خاجيريان.

يستمد الشعار البصري لكأس آسيا، التي تستضيفها مدينة جدة من 5-17 أغسطس 2025، إلهامه من «العرضة السعودية»، الرمز التقليدي للثقافة السعودية. ويجمع التصميم بين الحركات الإيقاعية للعرضة ومرونة لاعبي كرة السلة، ليعكس مزيجاً فريداً بين التقاليد الرياضية العريقة والحداثة.

وعلق هاجوب خاجيريان قائلاً: «الشعار الذي نكشف عنه اليوم يمثل بداية العد التنازلي لكأس آسيا 2025، ويُظهر التقدم الذي حققته كرة السلة الآسيوية والإمكانات المستقبلية الواعدة، إذ يتميز التصميم بالبساطة والإنتاج البارز، ما يرمز لكرة السلة الآسيوية بلمحة واحدة.. البساطة التي تحقق الأهداف».

من جانبه، أعرب الدكتور غسان طاشكندي عن تطلع المملكة للترحيب بأسرة كرة السلة الآسيوية، قائلاً: «نهدف إلى تقديم تجربة تجمع بين التقاليد الأصيلة والرؤية المستقبلية. الشعار يعكس هذه الرؤية، بمزجه للرموز التقليدية ولون الخزامى المستوحى من زهرة الخزامى الجميلة في السعودية. نتطلع إلى استقبال الجميع للاستمتاع بالرياضة والثقافة والمستقبل المشرق. حياكم، وأهلاً آسيا».

يُذكر أن رحلة التأهل لكأس آسيا 2025 بدأت في فبراير 2024 مع الجولة الأولى من ثلاث جولات للتصفيات، ستحدد الفرق الـ16 المتأهلة للبطولة في جدة. وستكون الجولة الثانية، المقرر عقدها من 21-25 نوفمبر 2024، حاسمة في تحديد مسار الفرق الساعية لحجز مقعدها في البطولة الآسيوية.