تأهل الهلال والتعاون والرائد والفيحاء للدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما غادر الطائي والنصر والنجمة والعربي منافسات المسابقة.

على استاد «الأول بارك» تفوق التعاون على مضيفه النصر بهدف دون مقابل جاء عن طريق المدافع وليد الأحمد (د:71)، ورغم حصول النصر على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء إلا أن القائد كريستيانو رونالدو أضاعها بعد أن سددها قوية فوق العارضة، ليفوز التعاون ويتأهل لدور الثمانية فيما غادر النصر منافسات المسابقة.

وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، انتصر الهلال على مضيفه الطائي بنتيجة 4/ 1، وتناوب على إحراز أهداف الهلال عبدالله الحمدان (هدفين) وخالد الغنام وماركوس ليوناردو، فيما جاء هدف الطائي الوحيد عن طريق أحمد الجويد.

وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، تأهل الفيحاء بعد فوزه على ضيفه العربي بهدف دون مقابل جاء عن طريق رينزو لوبيز، وبالنتيجة ذاتها تفوق الرائد على النجمة، وجاء الهدف عن طريق صالح العمري في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتختتم، مساء غد (الأربعاء)، لقاءات دور الـ16 من البطولة بإقامة لقاء وحيد يجمع الجبلين بضيفه الاتفاق الساعة (6:05م) على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

يدخل الاتفاق هذا اللقاء بعد فوزه على العدالة في دور الـ32 بهدفين دون مقابل، ويسعى في لقاء الليلة لمواصلة مشواره والتأهل لدور ربع النهائي رغم تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، إذ لم يذق طعم الانتصار في دوري روشن للمحترفين في الجولات الخمس الأخيرة، حيث خسر في ثلاث منها وتعادل في لقاءين، وتمكن من التفوق على الرفاع البحريني في دوري أبطال الخليج بنتيجة 3/ 1.

فيما يدخل الجبلين هذا اللقاء بعد أن حقق المفاجأة في دور الـ32 بفوزه على ضيفه الفتح بهدفين دون مقابل، وخاض بعدها ثلاثة لقاءات في دوري يلو للدرجة الأولى، انتهت جميعها بالتعادل، ويطمح من خلال لقاء الليلة لإحداث مفاجأة جديدة والوصول لدور الثمانية، لاسيما أنه يلعب بعاملَي الأرض والجمهور.