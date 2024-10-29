رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الدعم اللامحدود لكرة القدم السعودية، الأمر الذي ساهم في أن يكون الاتحاد السعودي في مصاف الاتحادات على الصعيدين القاري والدولي، مثمنًا الدعم والمتابعة الكبيرين للاتحاد السعودي من وزير الرياضة.واعتبر المسحل حصول الاتحاد السعودي على جائزة الاتحاد الآسيوي للمساهمة المميزة في نسختها الأولى، خلال حفل توزيع الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الـ28 الذي أقيم اليوم (الثلاثاء)، في سيؤول عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية؛ وسام فخر واعتزاز بثقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحادات الأهلية، مؤكدا أن ذلك يدفعهم لمزيد من العمل لمواصلة النتائج المميزة.