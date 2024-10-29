واصل الاتحاد مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين بتأهله للدور ربع النهائي، بعد فوزه على ضيفه الجندل بهدفين دون مقابل. كما تأهل القادسية بعد أن قلب النتيجة على مضيفه الوحدة بهدفين لهدف، ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس الملك.

على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، أحبط الاتحاد مفاجأة ضيفه الجندل مبكراً بعد أن أحرز الهدف الأول في الدقائق الأولى من المباراة، إذ مرر نغولو كانتي كرة ذكية لزميله عبدالعزيز البيشي ليسددها في الزاوية العليا من المرمى (د:4). وقبل نهاية الشوط الأول لعب عبدالإله هوساوي كرة عرضية لعبدالرحمن العبود الذي كسر حاجز التسلل ولعبها برأسه خلف الحارس إيمانويل نوفو هدفاً ثانياً للاتحاد (د:45+1). وفي الشوط الثاني عمد مدرب الاتحاد لوران بلان لتهدئة اللعب وإجراء عدة تغييرات، فيما حاول لاعبو الجندل تقليص النتيجة ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين دون مقابل، ليتأهل العميد للدور ربع النهائي من المسابقة، فيما غادر الجندل البطولة.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، قلب القادسية تأخره لفوز على مضيفه الوحدة بهدفين لهدف. أحرز هدف التقدم للوحدة جونينيو باكونا (د:7)، وأحرز هدفَي القادسية نجمه جوليان كينيونيس (د:37، 45+4)، ليتأهل القادسية لدور الثمانية، ويغادر الوحدة منافسات المسابقة.