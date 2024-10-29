وافق مجلس إدارة شركة نادي النصر على تعيين عبدالله بن عبدالرحمن الماجد رئيساً لمجلس إدارة الشركة (ممثلا عن مؤسسة أعضاء نادي النصر غير الربحية).

‏وعبر الماجد عن امتنانه لثقة مجلس الإدارة، مؤكداً أن شركة النصر ستعمل بكل جهدها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ۲۰۳۰، وتطلعات جماهير النصر العريضة.وأضاف: شكراً للقيادة الحكيمة ورؤيتها الطموحة الداعمة للرياضة السعودية، ولجمهورنا العزيز على ثقتهم، ولرجالات النصر إجماعهم على مشروعنا القادم للوصول بالنادي إلى مكانه الذي نطمح إليه.وزاد: ينتظرنا عمل كبير، يستلزم منا صرف الجهود لإحداث الفرق في الملعب، وداخل أسوار النادي، ومع الأطراف ذوات العلاقة، وسيكون الحضور الإعلامي عن طريق القنوات الرسمية، وسعيد بالعودة مجدداً لخدمة الكيان الغالي.‏فيما رحب المجلس باسمه وباسم جميع عائلة شركة نادي النصر بالرئيس الجديد، مؤكدين استعدادهم لبدء العمل سوياً للوصول بالنصر لقمة النجاحات في جميع المجالات داخل وخارج الملعب.