تأهل الشباب للدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على جاره الرياض بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، ضمن لقاءات دور الـ16 من المسابقة.بدأ اللقاء برغبة قوية من الفريقين لخطف بطاقة التأهل لاسيما الشباب بقيادة نجمه عبدالرزاق حمدالله الذي هدد مرمى الرياض أكثر من مرة، ولكن تألق الحارس ميلان بوريان حال دون ذلك، إلى أن تمكن المهاجم الآخر هارون كمارا من هز الشباك بعد عرضية مميزة من كريستيان جوانكا ترجمها كمارا برأسه هدفاً أول للشباب (د:37)، لينتفض الرياض ويشن عدة هجمات لإدراك التعادل، وتمكن حارس الشباب عبدالله المعيوف من التصدي لها، وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء سدد البديل الشبابي بونافنتورا كرة قوية على يسار ميلان لتسكن الشباك هدفاً ثانياً للشباب (د:90+3)، لينتهي اللقاء بفوز الشباب بهدفين دون مقابل.وبهذه النتيجة يتأهل الشباب لدور الثمانية، فيما غادر الرياض منافسات المسابقة.