عزز مهاجم فريق الشباب الساطي عبدالرزاق حمدالله أرقامه في الدوري السعودي بعد الجولة الثامنة له بدوري روشن للمحترفين بتسجيل هدف في اللقاء وصناعته لهدف، حيث بات ثالث أكثر اللاعبين مساهمة في الدوري السعودي، برصيد 153 هدفًا (سجل 131، وصنع 22).كما وصل عدد أهدافه في الدوري السعودي إلى 131 هدفًا في 141 مباراة، وبات على بُعد 13 هدفًا من معادلة الهداف التاريخي للدوري السعودي عمر السومة، الذي يمتلك 144 هدفًا.ولا يتفوق على حمد الله سوى ناصر الشمراني الذي ساهم في إحراز 158 هدفًا (سجل 126، وصنع 32)، وعمر السومة الذي لديه 164 مساهمة تهديفية (سجل 144، وصنع 20).ويُعتبر عبد الرزاق حمد الله هو اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين الذي سجل على 20 فريقًا أو أكثر بنسبة نجاح 100% (لعب ضد 24 فريقًا مختلفًا، وهز شباك 24 فريقًا مختلفًا).