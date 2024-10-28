يبدو أن الحقبة التاريخية التنافسية بين النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي قد ولت أيامها، بعد سيطرتهما على جائزة الكرة الذهبية طوال عقدين من الزمن، إذ تُوج «صاروخ ماديرا» بها خمس مرات مقابل ثماني مرات للـ«برغوث». ويترقب عشاق ومحبو كرة القدم على مستوى العالم حفل تتويج أفضل لاعب في العالم للعام 2024 الذي يقام اليوم (الإثنين) على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، وستقوم قنوات «SSC» بنقل الحفل حصرياً داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناتها المفتوحة «SSC4» ومنصة «شاهد»، من خلال استوديو خاص بهذه المناسبة ينطلق في العاشرة مساء، ويستضيف فيه المذيع لخضر بالريش الدكتور سلطان اللحياني وأحمد عز.ويبرز الثلاثي: البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني رودري، والإنجليزي بيلينغهام كأبرز الأسماء المرشحة لانتزاع الجائزة، وسيفوز بالكرة الذهبية اللاعب الذي يحصل على أعلى عدد من النقاط في التصويت الذي يشارك فيه 100 صحفي (50 صحفياً للتصويت على جائزة أفضل لاعبة)، وسيقوم الصحفيون بتصنيف أفضل خمسة لاعبين من قائمة مختصرة، على أن يحصل صاحب المركز الأول على ستّ نقاط، وأربع نقاط للثاني، وثلاث نقاط للثالث، ونقطتين للرابع، ونقطة واحدة للخامس.وسيمنح المنظمون ثماني جوائز هي:• الكرة الذهبية - أفضل لاعب.• الكرة الذهبية - أفضل لاعبة.• جائزة كوبا أفضل لاعب شاب (تحت 21 عاماً).• جائزة ياشين (أفضل حارس مرمى).• أفضل مدرب (رجال).• أفضل مدرب (سيدات).• فريق العام (رجال).• فريق العام (سيدات).المتنافسون على الجائزةأعلنت مجلة «فرانس فوتبول» المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024 وهم:• جود بيلينغهام - ريال مدريد.• فيدي فالفيردي - ريال مدريد.• فيل فودين - مانشستر سيتي.• روبن دياز - مانشستر سيتي.• إيمليانو مارتينيز - أستون فيلا.• إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي.• نيكو ويليامز - أتلتيك بيلباو.• توني كروس - ريال مدريد (اعتزل).• أرتيم دوفبيك - روما.• جرانيت تشاكا - باير ليفركوزن.• فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.• داني أولمو - برشلونة.• ماتس هوملز - روما.• مارتن أوديغارد - أرسنال.• فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن.• هاري كين - بايرن ميونخ.• رودري - مانشستر سيتي.• ديكلان رايس - أرسنال.• فيتينيا - باريس سان جيرمان.• كول بالمر - تشيلسي.• لامين يامال - برشلونة.• داني كارفاخال - ريال مدريد.• بوكايو ساكا - أرسنال.• هاكان أوغلو - إنتر ميلان.• ويليام ساليبا - أرسنال.• كيليان مبابي - ريال مدريد.• لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان.• جريمالدو - باير ليفركوزن.• روديغر - ريال مدريد.• أديمولا لوكمان - أتالانتا.