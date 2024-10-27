فضل الاتحاد السعودي لكرة القدم عودة المدرب هيرفي رينارد -بعد إقالة الإيطالي مانشيني- لقيادة المنتخب خلال الفترة القادمة، بعد النجاح الذي حققه مع «الأخضر» في تصفيات 2022، وفوزه على الأرجنتين في مونديال قطر.ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم في موقعه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «X» مقطع فيديو بعنوان «لقد عاد»، ظهر فيه رينارد وهو يقول: «لم أكن أنوي الرحيل، لكن عندما يطرق وطنك بابك، يجب عليك أن تجيب». وأضاف يقول: «علاقتي بالسعودية واللاعبين والجماهير لا يمكن أن أنساها.. قصتي لم تنتهِ مع السعودية، وأنا عدت».وأمام هيرفي رينارد مهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة، إذ يسعى لتحسين موقف المنتخب في مجموعته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وخطف بطاقة التأهل للمونديال.وسيكون أول ظهور رسمي لرينارد مع الأخضر في نوفمبر القادم لخوض مواجهتين أمام أستراليا وإندونيسيا ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.