واصل الهلال سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي بعد تفوقه على ضيفه التعاون بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «المملكة أرينا» في ختام لقاءات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.بدأ اللقاء قوياً من الفريقين لاسيما الهلال الذي اعتمد على السيطرة في منتصف الملعب، ومن كرة عرضية للظهير جواو كانسيلو ترجم ألكسندر ميتروفيتش الكرة هدفاً هلالياً أول (د:15)، ومع بداية الشوط الثاني أدرك التعاون هدف التعادل عن طريق جواو بيدرو، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي التسلل. ومن ركلة زاوية نفذها سالم الدوسري تصل الكرة لسافيتش ليسددها قوية في المرمى هدفاً ثانياً للهلال (د:62)، لينتهي اللقاء هلالياً بهدفين نظيفين.وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الثامن ويصل للنقطة 24 محافظاً على صدارته للدوري، فيما تلقى التعاون الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع.