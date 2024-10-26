حقق طلبة المملكة ثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) خلال ثاني أيام منافسات بطولة «الجمنزياد» الدولي المدرسي 2024 في البحرين، التي تستمر حتى الخميس القادم.وفازت الطالبة سفانة الأحمدي بميدالية ذهبية في لعبة الرماية بالقوس والسهم، وحقق الطالب إبراهيم المرزوقي الميدالية الفضية في البارا سباحة، فيما نالت الطالبة رنيم العنزي (كفيفة) الميدالية البرونزية في لعبة الباراجودو، كما حصل طلاب وطالبات المملكة على نتائج إيجابية خلال اليومين الأول والثاني من البطولة في الألعاب الفردية والجماعية للبنين والبنات.وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان أن مشاركات الطلاب والطالبات خلال الأيام الأولى من البطولة مميزة، من خلال وصول عدد منهم إلى أدوار متقدمة من منافسات الألعاب التي ينافسون فيها، مشيراً إلى أن المنتخب المدرسي السعودي يضم كوكبة من الطلبة المميزين في ألعابهم، ويشرف عليهم نخبة من المدربين.ويشارك طلاب وطالبات المملكة في بطولة «الجمنزياد» الدولي المدرسي الصيفي بـ18 منتخباً مدرسياً (بنين وبنات) في الألعاب المختلفة، للمنافسة في البطولة التي تشارك فيها 72 دولة.