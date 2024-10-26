انتصر الرائد على ضيفه الفتح بهدفين لهدف، فيما أدرك الاتفاق التعادل مع مضيفه الفيحاء بهدف لكل منهما، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.على ملعب نادي الرائد، تفوق أصحاب الأرض والجمهور الرائد على ضيفه الفتح بهدفين لهدف. أحرز هدفَي الرائد -خطأ في مرماهما- مدافعا الفتح بيتر سابانوس (د:28)، مروان سعدان (د:65)، وجاء هدف الفتح عن طريق عبدالله العنزي (د:85).وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه الثالث ويصل للنقطة الـ11 محتلاً المركز السابع، فيما تلقى الفتح الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الـ18 (الأخير).وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، تعادل الفيحاء مع ضيفه الاتفاق بهدف لكل منهما. شهد اللقاء تقدم الفيحاء أولاً عن طريق رينزو لوبيز (د:28)، وأدرك التعادل للاتفاق نجمه ألفارو ميدران (د:53).وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق تعادله الثاني ويصل للنقطة الـ11 في المركز الـ10، فيما حقق الفيحاء تعادله الثالث ووصل للنقطة السادسة محتلاً المركز الـ16.