مهمة فوز وتأهل مبكر تنتظر ممثل الوطن الهلال في أوزبكستان عندما يلاقي وصيفه نافباخور عند تمام الساعة 7:00 من مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد طشقند الدولي، فيما يستضيف ممثل الوطن الفيحاء نظيره آهال التركمنستاني في التوقيت ذاته على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.في العاصمة الأوزبكية طشقند، يدخل الهلال لقاءه أمام نافباخور بحثاً عن النقاط الثلاث لضمان التأهل للدور الثاني، إذ إنه يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل وله من الأهداف 12 وعليه هدف وحيد، ويعتمد مدرب الهلال السيد خيسوس على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود المهاجم الكسندر ميتروفيتش في خط المقدمة، وخلفه الثلاثي عبدالله الحمدان ومالكوم وسالم الدوسري، فيما يتواجد أمام الحارس ياسين بونو رباعي الدفاع سعود عبدالحميد وكوليبالي وعلي البليهي ومحمد البريك، وأمامهم الثنائي محم كنو وسافيتش.فيما يدخل فريق نافباخور الأوزبكي هذا اللقاء محتلاً الوصافة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وله من الأهداف 9 وعليه 3 أهداف، ويطمح من خلال لقاء الليلة للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتحقيق النقاط الثلاث واعتلاء صدارة المجموعة، وفي المجموعة ذاتها وفي لقاء تحصيل حاصل يستضيف نساجي الإيراني نظيره مومباي سيتي الهندي، ويطمح أصحاب الأرض والجمهور للفوز واستغلال تواضع ضيفهم، ويحتل نساجي المركز الثالث برصيد 3 نقاط حصدها من انتصار و3 خسائر وله من الأهداف 4 وعليه 8 أهداف، فيما يحتل مومباي الهندي المركز الرابع والأخير وبدون نقاط من 4 خسائر ولم يحرز هجومه أي هدف فيما تلقت شباكه 13 هدفاً.وعلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض يدخل الفيحاء لقاءه أمام آهال بعد أن فقد فرصة التأهل للدور الثاني، إذ إنه يحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط حصدها من انتصار و3 خسائر وله من الأهداف 5 وعليه 8 أهداف، ويطمح من خلال هذا اللقاء للفوز ورد اعتباره من الخسارة في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، فيما يدخل فريق آهال هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وخسارتين وله من الأهداف 4 وعليه 8 أهداف ويطمح للفوز لإبقاء آماله في التأهل للدور الثاني. وفي اللقاء الآخر يستضيف متصدر المجموعة فريق العين الإماراتي نظيره باختاكور الأوزبكي في لقاء تحصيل حاصل لأصحاب الأرض بعد تأهله رسمياً لدور الـ16، فيما يطمح الضيوف للفوز ولا غيره للمنافسة على حصد إحدى بطاقات التأهل لأفضل مركز ثاني، إذ إنه يملك في رصيده 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وخسارتين وله من الأهداف 4 وعليه 6 أهداف.