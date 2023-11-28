تأهل ممثلا الوطن الاتحاد والنصر لدور الـ١٦ من دوري أبطال آسيا، إذ انتصر الاتحاد على أجمك الأوزبكي بهدفين لهدف، فيما تعادل النصر مع ضيفه بيرسبوليس الإيراني دون أهداف ضمن لقاءات الجولة الخامسة من المسابقة.في طشقند حسم الاتحاد تأهله رسمياً بعد تفوقه على مضيفه أجمك بهدفين لهدف. أحرز هدفَي الاتحاد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله (د:٣٠، ٣٤)، ليحقق الاتحاد فوزه الرابع ويصل للنقطة الـ١٢ متصدراً فرق المجموعة الثالثة ومعلناً تأهله رسمياً لدور الـ١٦.وفي اللقاء الآخر انتصر سباهان الإيراني على ضيفه القوة الجوية العراقي بهدف دون مقابل، رغم طرد لاعبين منه ليصل للنقطة العاشرة محتلاً المركز الثاني في المجموعة، وتنتظره مواجهة الاتحاد لتحديد تأهله برفقة العميد أو خروجه من المسابقة.وعلى استاد «الأول بارك»، قهر النصر النقص المبكر أمام ضيفه بيرسبوليس بعد طرد لاعبه علي لاجامي (د:١٧) ليتعادل سلبياً وينفرد بصدارة الخامسة برصيد ١٣ نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وحيد، ليتأهل رسمياً لدور الـ١٦، فيما حل بيرسبوليس ثانياً برصيد ثماني نقاط وما زالت فرص تأهله قائمة.