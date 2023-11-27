تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن ‏أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز افتتاح ⁧‫دورة الألعاب السعودية في مدينة الملك فهد الرياضية، خلال حفل الافتتاح الذي شهده اليوم (الإثنين) بحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير فهد بن جلوي، وعدد من أصحاب السمو والمعالي، ونخبة من النجوم الرياضيين.

وتضمن حفل الافتتاح عدداً من الفقرات المتنوعة والمتميزة وعروضاً غنائية ورياضية وعروضاً للألعاب النارية وعروضاً أخرى ضوئية رسمت لوحة فنية في جنبات مدينة الملك فهد الرياضية، إلى جانب مسيرة للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب السعودية بالأعلام. وتم إيقاد شعلة الدورة، واختُتم الحفل بعرض موسيقي ضخم قدمه «دي جي سنيك»، وكان الحفل مسك ختام كرنفال افتتاح الدورة بنسختها الثانية.

وشارك في أداء أغنية «بيننا أبطال» الفنانون داليا مبارك وزينة عماد وعايض يوسف وبدر الشعيبي، وهي الأغنية التي جرى تجهيزها بواسطة اللجنة المنظمة لافتتاح الدورة، ورفع علم دورة الألعاب السعودية عدد من اللاعبين واللاعبات الذين حصلوا على إنجازات.

ومن القصص الملفتة في حفل الافتتاح قصة «شيهانة» التي كانت تتمنى أن تكون لاعبة، وتحقق حلمها وأصبحت لاعبة سعودية وبطلة.

وقال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال كلمة الافتتاح «نلتقي بكم مرة أخرى في حدث مميز من نوعه، برعاية كريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورعايته تحثنا على العمل وتحفزنا على النجاح».

وأكد وزير الرياضة أن «المحفل هو الأكبر من نوعة، والرعاية الكريمة تحفز للعمل نحو تحقيق الطموحات التي وضع بذرتها ومنحنا التمكين والرعاية والعناية والاهتمام سمو سيدي ولي العهد برؤيته الملهمة وفِكره الذي قاد رياضتنا نحو العالمية».