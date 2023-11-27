زار أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النجم الإسباني دافيد فيا، ونجم كرة القدم الإيطالية باولو مالديني، المملكة العربية السعودية؛ للترويج لبطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى في مدينة جدة خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر القادم.والتقى دافيد فيا وباولو مالديني بالجماهير الرياضية في موقع الجولة الترويجية لبطولة كأس العالم للأندية على كورنيش جدة، وتناولا في حديثهما كأس البطولة وأبرز الذكريات؛ باعتبارهما من أبطالها السابقين وتوقعاتهما للبطولة الحالية.وتهدف الجولة الترويجية التي انطلقت مرحلتها الثانية في منطقة الكورنيش إلى تعزيز تفاعل الجماهير خلال الفترة التي تسبق انطلاق كأس العالم للأندية، والتي يتم فيها عرض الكأس الأصلية، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تتيح للجماهير خوض تجارب ممتعة والمشاركة في الأجواء الاحتفالية التي تشهدها مدينة جدة في إطار استعداداتها لاستضافة الحدث العالمي.وبهذه المناسبة، قال باولو مالديني: «تسعدني رؤية هذه التحضيرات الاستثنائية الجارية لتنظيم نسخة مميزة من البطولة. سبق لي عيش هذه التجربة وأدرك تماماً مدى شغف وحماسة الجمهور هنا في المملكة العربية السعودية، وأثق تماماً بأن بطولة كأس العالم للأندية ستقدم تجربة رائعة لجميع الجماهير والفرق المشاركة».بدوره، قال دافيد فيا: «يسعدني أن أتواجد هنا في جدة لتسليط الضوء على هذه النسخة من بطولة كأس العالم للأندية، وأثق تماماً بقدرة المملكة على تنظيم هذه البطولة الرائعة بأفضل صورة ممكنة، ولا يسعني الانتظار لرؤية المدرجات مليئة بعشاق كرة القدم».وتقام بطولة كأس العالم للأندية سنوياً، بمشاركة الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفاً في الاتحادات القارية وممثل البلد المضيف، وتتميز هذه البطولة بأجواء تنافسية وحماسية، توفّر للمشجعين من جميع الأعمار فرصة مشاهدة مجموعة من أفضل المواهب الكروية العالمية.وتستضيف المملكة النسخة العشرين من كأس العالم للأندية على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) وملعب الأمير عبدالله الفيصل، حيث تحتضن مدينة جدة مباريات الأندية السبعة المتأهلة وهي: الاتحاد السعودي (المستضيف) وبطل الدوري السعودي، ومانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا)، وأوراوا ريدز الياباني (بطل آسيا)، والأهلي المصري (بطل أفريقيا)، وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا)، وكلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف - أمريكا الشمالية)، وفلومينينسي البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس - أمريكا الجنوبية).