تُوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج بلقب البطولة الآسيوية الـ26 للأندية لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على العربي القطري بنتيجة 35-33، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم (الإثنين) على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في الكويت.

وبهذه النتيجة تأهل الخليج إلى منافسات بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب 2024» كممثلاً لقارة آسيا.

وكانت المباراة المثيرة امتدت الى أربعة أشواط إضافية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي الثاني، قبل أن يتمكن الخليج من حسم النتيجة لصالحه في الشوط الإضافي الرابع، ويفوز في اللقاء الذي شهد حضوراً جماهيرياً غفيراً زحف من السعودية منذ وقت باكر.