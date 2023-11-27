ينشد ممثلا الوطن الاتحاد والنصر التأهل المبكر عندما يلاقيان أجمك الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني مساء اليوم (الإثنين)، ففي أوزبكستان يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على أجمك (7:00م)، فيما يستضيف النصر فريق بيرسبوليس (9:00م)، وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.على استاد أجمك الأوزبكي، يدخل الاتحاد هذا اللقاء متصدراً فرق المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 7 وعليه هدفان، ويسعى العميد من خلال هذا اللقاء للفوز والانفراد بالصدارة وضمان التأهل للدور الثاني، ويعتمد مدرب الاتحاد الجديد مارسيلو غاياردو على طريقة 4 – 2 – 3 – 1، بوجود كريم بنزيما في خط المقدمة وخلفه الثلاثي عبدالرحمن العبود وايغور كورنادو وجوتا، فيما يتواجد أمام الحارس عبدالله المعيوف رباعي الدفاع مهند الشنقيطي وأحمد حجازي، في ظهوره الأول بعد شفائه من الإصابة، وبجواره حسن كادش وأحمد بامسعود.فيما يدخل فريق أجمك هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع والأخير دون نقاط وبأربع خسائر وله هدفان وفي مرماه 17 هدفاً، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وكان لقاء الذهاب الذي جمع بينهما في جدة قد انتهى لمصلحة الاتحاد بثلاثية نظيفة. وفي المجموعة ذاتها يستضيف سباهان الإيراني نظيره القوة الجوية العراقي ويسعى كل منهما لحصد النقاط الثلاث والبقاء في المنافسة على التأهل للدور الثاني، إذ يملك كل منهما 7 نقاط ويتفوق سباهان بفارق الأهداف.وعلى استاد الأول بارك، يخوض فريق النصر لقاء صعباً أمام ضيفه بيرسبوليس، ويسعى ممثل الوطن لمواصلة انتصاراته والتأهل رسمياً للدور الثاني، إذ يحتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وله من الأهداف 12 وعليه 6 أهداف، ويعتمد الفريق النصراوي على كريستيانو رونالدو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي تاليسكا وأوتافيو دا سيلفا وعبدالرحمن غريب، فيما يبرز في حراسة المرمى الحارس راغد النجار وأمامه رباعي الدفاع سلطان الغنام وعبدالإله العمري ومحمد آل فتيل وإليكس تيليس.فيما يدخل فريق بيرسبوليس هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل وخسارة وحيدة من النصر في لقاء الذهاب وبنتيجة 0/‏ 2، ويطمح الفريق الإيراني للثأر من خسارة الذهاب وتقليص الفارق النقطي بينه وبين مستضيفه في لقاء الليلة إلى نقطتين فقط. وفي المجموعة ذاتها يستضيف الدحيل القطري نظيره استقلول الطاجكستاني في لقاء غير مؤثر للفريقين بعد أن فقدا المنافسة على التأهل للدور الثاني.