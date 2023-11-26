رعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، أمس (السبت) 25 نوفمبر 2023، حفل افتتاح ملعب نادي الفتح الجديد الذي أقيم قبل مباراة الفتح والفيحاء، في إطار الجولة الـ14 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، ضمن دعم المحافظ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، وهو ما يتوافق مع تطلعات القيادة لرفع مستوى الأداء الرياضي على مستوى المحافظة، الذي يعد ركيزة مهمة لتحسين جودة الحياة، وتعزيز موقع الأحساء كوجهة رياضية وطنية وعالمية، وخصوصاً عبر كرة القدم التي تستقطب أكبر نسبة من الجماهير من مختلف الأعمار.

وثمَّن الأمير سعود بن طلال الدعم السخي والكريم الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من القيادة التي تحرص على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة في جميع المجالات، كما ثمَّن الجهد الكبير المبذول من إدارات النادي المتعاقبة في تطوير ملعب النادي الذي أصبح إحدى المنشآت الرياضية الحيوية على مستوى محافظة الأحساء، ما جعله يستقبل أولى مباريات المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2026، أمام نظيره الباكستاني.

وشهدت منشآت الملعب تجديداً بالكامل، حيث تطورت السعة المقعدية للملعب لتصل إلى 12,000 مقعد مرقم بطريقة احترافية ومُصممة على أعلى مواصفات، إضافة إلى المنشآت الخدمية الخاصة بالملعب مثل غرف الملابس، ومكاتب البث المباشر، والمسجد، والمواقف، ودورات المياه.

وشهد حفل الافتتاح حضوراً استثنائياً ملأ أرجاء الملعب، كما اشتمل على عددٍ من الفقرات المميزة، من بينها تدشين أغنية النادي الرسمية، ومسيرة استعراضية عالمية، وعروض الليزر التي أشعلت الحماس بين الجماهير، إضافة إلى عدد من الهدايا التذكارية المُقدمة من نادي الفتح للجماهير، وسط حضور عدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية في الوسط الرياضي، وعدد كبير من لاعبي النادي السابقين.