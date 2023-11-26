بعد فوز الهلال على فريق الحزم بـ9 أهداف مقابل لا شيء ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن للمحترفين التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، تناولت الصحف الأجنبية هذا الفوز العريق والكبير وتحقيق أكبر نتيجة منذ انطلاقة دوري المحترفين، حيث كتبت صحيفة «ماركا الإسبانية»: «فريق الهلال‬⁩ فاز على فريق الحزم الذي يقبع في المركز الأخير بتسعة أهداف ويواصل صدارته في الدوري السعودي، وحسم الهلال المباراة خلال الشوط الأول وواصل خلال الشوط الثاني فرض أسلوبه كما حدث في الشوط الأول. وبهذا الفوز عزز وواصل الهلال صدارته». وأضافت: «من الصعب إيقاف الهلال الذي يتألق بدون ⁧‫نجمه البرازيلي الغائب للإصابة نيمار».في حين كتبت صحيفة «غلوبوالبرازيلية»: «اللاعب مالكوم سجل هاتريك للمرة الثانية في الدوري، والهلال يواصل تألقه ويفوز على الحزم بنتيجة مدوية قوامها 9-0 في الدوري»، وأضافت: «المدرب البرتغالي جيسوس يواصل عمله المميز مع الهلال ويتفوق على الحزم ويحافظ على سجله خالياً من أي خسارة مع الهلال».وقالت صحيفة «sportske» الصربية»: «الهلال‬⁩ المميز. قص شريط الأهداف الصربي ميتروفيتش في مهرجان الأهداف التسعة أمام الحزم. وأنهى هذه الأهداف اللاعب الصربي سافيتش. الهلال لم يترك فرصة للحزم للالتقاط أنفاسه، حيث قسى بقوة ولم يرحم فريق الحزم الذي لم يكن لديه إلا الفرجة على توالي الأهداف».