حقق الهلال نتيجة تاريخية على مضيّفه الحزم بتسعة أهداف دون مقابل، كما تفوق الوحدة على ضيفه الخليج بنتيجة 3-1، وانتصر الفيحاء على مضيّفه الفتح بهدف دون مقابل، وفي «ديربي» عسير تفوق ضمك على أبها بنتيجة 4-2، وانتهى «الكلاسيكو» بين الأهلي وضيفه الشباب بالتعادل السلبي دون أهداف، في ختام لقاءات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، سحق الهلال مضيفه الحزم بنتيجة 9-0، وجاءت أهداف الهلال التسعة عن طريق مالكوم («هاتريك» د:52، 55، 85) وألكسندر ميتروفيتش (د:14) ومحمد كنو (د:32) ومحمد القحطاني (د:43) وصالح الشهري (د:79) ومحمد البريك (د:81) وسافيتش (د:90+3)، ليحقق الهلال انتصاره الـ12 ويصل للنقطة 38 منفرداً بصدارة الدوري، فيما تلقى الحزم الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الـ18.

وفي «ديربي» عسير ولقاء مثير شهد ستة أهداف انتصر ضمك على جاره أبها بنتيجة 4-2، وجاءت أهداف ضمك الأربعة عن طريق جورج نكودو («هاتريك» د:44، وركلتا جزاء د:45+5، 90+5) وأسان سيساي (د:90+8)، وأحرز هدفَي أبها بدر منشي (خطأ في مرمى فريقه د:64) وزكريا سامي (د:75). وشهد اللقاء حصول لاعب أبها أحمد الحبيب على بطاقة حمراء مع بداية الشوط الثاني، وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه الرابع ويصل للنقطة الـ18 في المركز العاشر، فيما تلقى أبها الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ15.

وعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، انتهت المواجهة التي جمعت الأهلي بنظيره الشباب بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحقق الأهلي تعادله الثالث ويصل للنقطة الـ27 في المركز الثالث، فيما حقق الشباب التعادل الرابع ووصل للنقطة الـ16 في المركز الـ11.

وعلى ملعبه وبين جماهيره خسر الفتح أمام ضيفه الفيحاء بهدف دون مقابل جاء عن طريق أنتوني نواكايمي (د:39)، ليحقق الفيحاء فوزه الرابع ويصل للنقطة الـ19 في المركز الثامن، فيما تلقى الفتح الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السادس.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، قاد المهاجم أودين إيغالو فريقه الوحدة للفوز على الخليج بتسجيله «هاتريك» في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-1 للوحدة، وجاءت أهداف إيغالو الثلاثة في الدقائق (3، 58، وركلة جزاء د:80)، فيما أحرز للخليج هدفه الوحيد فابيو مارتينيز (ركلة جزاء د:22)، وبهذه النتيجة يحقق الوحدة فوزه السادس ويصل للنقطة الـ19 في المركز التاسع، فيما تلقى الخليج الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ14.