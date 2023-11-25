كرمت اللجنة البارالمبية الآسيوية، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالجائزة التقديرية البارالمبية الآسيوية نظير دعمه واهتمامه بالرياضة البارالمبية في المملكة خصوصاً والقارة الآسيوية عموماً على النحو الذي أسهم في زيادة التطور والاهتمام بهذه الرياضة في مختلف دول آسيا، وتسلمها نيابة عنه نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر والجمعية العمومية الانتخابية للجنة البارالمبية الآسيوية (الرياض 2023) بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد راشد وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة وممثلي اللجان البارالمبية الآسيوية الـ45 الذي يستمر على مدى أربعة أيام بمدينة الرياض.

ونيابة عن الفيصل، قدم الأمير فهد بن جلوي الشكر والتقدير لمسؤولي الرياضة البارالمبية بالقارة الآسيوية، وخصوصاً رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد راشد، الذين يواصلون العمل من أجل تقديم تجربة رياضية فريدة للأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا، الأمر الذي أكده النجاح الكبير لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي اختتمت أخيراً في مدينة هانغتشو الصينية.

كما رحب بن جلوي بأعضاء المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية في المملكة، وجهة أهم الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، التي أصبحت عنواناً ذهبياً للإنجازات، بفضل الدعم السخي واللا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، معلناً افتتاح أعمال المؤتمر والجمعية العمومية الآسيوية.

من جهته قدم ماجد راشد، الشكر والتقدير للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نظير استضافتها مؤتمر وعمومية البارالمبية الآسيوية، مؤكداً أن اللجنة البارالمبية الآسيوية ستقدم أقصى إمكاناتها وخبراتها التي تسهم في تحقيق التطور الرياضي البارالمبي بالمملكة، على النحو الذي يحقق أهداف القطاع الرياضي لرؤية المملكة 2030.

جوائز وأوسمة آسيوية لـ12 شخصية رياضية

وكرمت الجمعية العمومية الحاصلين على جوائز اللجنة البارالمبية الآسيوية، إذ فازت بجائزة فئة الشباب اللاعبة الهندية شيتالا ديفي، ونالت الأوزبكية أسيلا ميزايروف جائزة أفضل لاعبة في آسيا، في حين فاز الصيني بينج زينج بجائزة أفضل لاعب، وحقق المنتخب الإيراني لكرة السلة للكراسي جائزة أفضل فريق.

ونال المصور الياباني ماسيمينس كاوجوشي جائزة أفضل مصور، وذهبت جائزة اللجنة البارالمبية الآسيوية المثالية للكوري الجنوبي يونج لي.

وحصل الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة من مملكة البحرين، والياباني مانابو اسو، والأوزبكي مختاركون تاشكيدوف، والصيني شين ويغينج، والكوري جونج جين أوان، والياباني يوشي ياماواكي على أوسمة اللجنة البارالمبية الآسيوية للقيادات الآسيوية.

بن جلوي يوقع اتفاقية تعاون مع كوريا الجنوبية

من جانب آخر، وقّع نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ورئيس اللجنة البارالمبية الكورية الجنوبية جونغ جين أون، اتفاقية تعاون بين اللجنتين، على هامش أعمال مؤتمر اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وتهدف الاتفاقية، لتعزيز سبل التعاون الرياضي بين المملكة من جهة، وكوريا الجنوبية من جهة أخرى، إذ تعتبر كوريا من الدول المتميزة آسيوياً وعالمياً في الرياضات البارالمبية، بنيلها المركز الرابع في جدول الترتيب العام لآسياد هانغتشو 2022 البارالمبية.