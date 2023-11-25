رحب نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بالأسرة البارالمبية الآسيوية بالمملكة، التي انطلق مؤتمرها باستضافة من المملكة اليوم (السبت) 25 نوفمبر 2023، التي ستشهد أيضاً اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية.

ونقل بن جلوي في تصريحات صحفية إلى المجتمعين تحيات وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، متمنياً لهم قضاء وقت ممتع بالرياض وجمعية عمومية موفقة.

وبارك بن جلوي للفائزين بحفل الجوائز الآسيوية، مشيراً إلى أننا سنرى في المستقبل عدة فائزين سعوديين في هذا المحفل بإذن الله.

وذكر بن جلوي أن الأمير عبدالعزيز بن تركي داعم لكل الرياضيين السعوديين وأيضاً على مستوى العالم العربي والإسلامي، وهو داعم أيضاً لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة، وأصبح هناك تطور كامل ومساواة بين اللاعبين البارالمبيين، مشيراً إلى ثناء رئيس اللجنة على الحراك الذي تشهده المملكة، مضيفاً أنه كان لدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للرياضة عموماً وأيضا مخرجات رؤية المملكة 2030، الدور الأكبر في ما تحقق بشهادة العالم أجمع.