بعد تسجيل لاعب الهلال البرازيلي مالكوم «هاتريك» في مرمى الحزم في اللقاء الذي أقيم على مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن للمحترفين، ينضم إلى قائمة «الهاتريك» للمرة الثانية في دوري روشن هذا الموسم حتى الآن ليصبح «الهاتريك» التاسع الذي يُسجل هذا الموسم، وبهذا تكون قائمة «الهاتريك» على النحو التالي:

1- روبرتو فيرمينو (الأهلي) في مرمى الحزم.

2- مالكوم (الهلال) في مرمى أبها.

3- كريستيانو رونالدو (النصر) في مرمى الفتح.

4- ميتروفيتش (الهلال) في مرمى الاتحاد.

5- إيغالو (الوحدة) في مرمى ضمك.

6- بيرنانرد مينساه (الطائي) في مرمى الاتفاق.

7- كريستيان تيلو (الفتح) في مرمى الوحدة.

8- كريم بنزيما (الاتحاد) في مرمى أبها.

9- مالكوم (الهلال) في مرمى الحزم.