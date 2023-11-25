تفوق فريق النصر على ضيفه الأخدود بثلاثة أهداف دون مقابل، وحقق الطائي ريمونتادا تاريخية من أمام ضيفه الرائد بنتيجة ٤/ ٣، فيما تعادل الاتفاق وضيفه الاتحاد بهدف لكل منهما، وانتصر الرياض على مضيفه التعاون بهدفين لهدف، وذلك في افتتاحية لقاءات الجولة ١٤ لدوري روشن السعودي.

على استاد الأول بارك، واصل النصر مطاردته للمتصدر الهلال وقلص الفارق النقطي بينهما لنقطة واحدة بعد أن انتصر على ضيفه الأخدود بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق: كريستيانو رونالدو (هدفين ٧٧، ٨٠)، وسامي النجعي (د: ١٣)، ليحقق النصر فوزه الـ١١ ويصل للنقطة ٣٤ وفي المركز الثاني، فيما تلقى الأخدود الخسارة الـ١٠ وتجمد رصيده عند ١٠ نقاط وفي المركز ١٦.

وعلى ملعبه وبين جماهيره خرج فريق الاتفاق متعادلاً مع ضيفه الاتحاد بهدف لكل منهما، وتقدم الاتفاق أولاً عن طريق جورجينو فينالدوم (د: ٤١)، ومن ثم عادل للاتحاد عبدالرزاق حمدالله (د: ٥٤)، وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد تعادله الـ٤ ويصل للنقطة ٢٥ وفي المركز الرابع، فيما حقق الاتفاق تعادله الـ٥ ووصل للنقطة ٢٣ وفي المركز الـ٧.

وشهد ملعب نادي التعاون ريمونتادا من الضيف الرياض بفوزه على مضيفه التعاون بهدفين لهدف في مباراة شهدت ركلتي جزاء وبطاقتين حمراوين، إذ تقدم التعاون أولاً عن طريق جواو بيدرو (د: ٤)، ثم أضاع زميله موسى بارو ركلة جزاء، وبعدها تحصل زميله عبدالفتاح أدم على بطاقة حمراء، ليسيطر الرياض على اللقاء وتمكن من إدراك التعادل عن طريق صالح العباس (د: ٧٢)، ومن ثم أضاع زميله عبدالهادي الحراجين ركلة جزاء ولكن الحكم شكري الحنفوش أعاد تنفيذها ليتقدم لها بيراما توريه ويسجلها بنجاح (د: ٩٠+١٠)، وبعدها منح الحكم بطاقة حمراء مباشرة للاعب الرياض محمد الشويرخ، وبهذه النتيجة يحقق الرياض فوزه الـ٤ ويصل للنقطة الـ١٥ ويحتل المركز الـ١٢، فيما تلقى التعاون الخسارة الـ٣ وتجمد رصيده عند ٢٥ نقطة وفي المركز الـ٥.

وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، شهد لقاء الطائي وضيفه الرائد ريمونتادا تاريخية لأصحاب الأرض بعد تأخرهما بثلاثة أهداف لهدف، وفي الوقت بدل الضائع والمقدر من حكم عبدالصمد بكري بـ١٠ دقائق تمكن الطائي من إحراز ٣ أهداف لينهي اللقاء لمصلحته بنتيجة ٤/ ٣، ليحقق الطائي فوزه الـ٤ ويصل للنقطة الـ١٤ وفي المركز الـ١٣، فيما تلقى الرائد الخسارة الـ٩ وتجمد رصيده عند ٩ نقاط وفي المركز الـ١٧.