تواصلت أعمال المعرض السعودي الدولي لكرة القدم «سيف إكسبو 2023» لليوم الثاني في مركز جدة للمعارض والفعاليات بمحافظة جدة، والذي يستمر إلى 25 من الشهر الجاري.ويهدف لرسم مستقبل أفضل للاستثمار في كرة القدم، بحضور عدد من ملاك الأندية العالمية ونخبة من اللاعبين القدامى والحاليين والشركات الرياضية المتخصصة.وحظي المعرض باهتمام جماهيري واسع من عشاق ومتابعي كرة القدم، الذين توافدوا على مدينة جدة وحضروا من أجل التعرف على مستقبل الخريطة الاستثمارية للعبة الشعبية الأولى في العالم.وتواصلت ورش العمل في المعرض بحضور رئيس اتحاد القدم الأسبق أحمد عيد، ونجوم كرة القدم طلال المشعل ومصطفى بصاص ومالك معاذ.وقدم الاتحاد السعودي للطب الرياضي ورشة عمل استعرضت تاريخ اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وأضرارها والانتهاكات، وآلية فحص الرياضيين بالألعاب الجماعية والفردية، ثم ورشة العمل الثانية والتي خصصت للتعريف بالاستثمار في الطب الرياضي.بالإضافة إلى ورشة عمل مختصة بالأكاديميات، تحت رعاية الأندية المشاركة في المعرض، وأبرزها نادي الهلال إلى جانب فريقي برشلونة و أتلتيكو مدريد، وتم من خلالها استعراض نماذج تلك الأندية الناجحة في تنمية قطاع البراعم ورعاية المواهب.ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للمعرض السعودي الدولي لكرة القدم «ياسر القنفدي»، إن حجم المشاركة الكبير والإقبال على حضور فعاليات المعرض يظهر أهميته الكبرى، ونجاحه في استقطاب كافة القائمين على صناعة كرة القدم والمُهتمين باللعبة.وأشار القنفدي في حديثه إلى أن المملكة أصبحت محركاً رئيسياً في عالم كرة القدم، كما لفت النظر إلى أن نجاح مثل هذا المعرض يعزز بشكل رئيسي من مكانة المملكة في استضافة الأحداث الكبرى.