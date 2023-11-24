حصل المدربان يحيى عسيري، وعبدالله القحطاني على دبلوم الرخصة الآسيوية لدرجة الـ PRO لكرة القدم كأول مدربين يحصلان عليها في منطقة عسير. وجاءت هذه الرخصة الدولية بعد عام كامل على مدارس 4 مراحل و700 ساعة مدججة بالمحاضرات العملية والنظرية وورش العمل والندوات وتطبيق الوحدات التدريبية، والمعايشات وبحوث عملية وعلمية عن اللعبة، وتنفيذ لعدة متطلبات فنية وبحثية تحت إشراف المحاضر الدولي الأوروبي البارز مدير إدارة التطوير بالاتحاد البلجيكي لكرة القدم وعضو هيئة التطوير الأوروبية للعبة مستر كريس، ومساعديه المحاضر الآسيوي مدير إدارة التطوير بالاتحاد القطري الكابتن فهد ثاني، والمحاضر الآسيوي القطري عبدالقادر المغيصيب، وسكرتير الدورة الدكتور محمد جاد، ومساعديه ثامر ونجيب.وشارك في الدبلوم كمتدربين عدة جنسيات من إنجلترا، اليمن، الصومال، المغرب، تونس، الجزائر، سورية، تركيا، إيران، قطر، السعودية، جمايكا، فرنسا، البرتغال، منغوليا، والإمارات.العسيري والقحطاني محاضران بالاتحاد الآسيوي ونالا العديد من الدورات والمعايشات الواسعة في الاتحادات الأوروبية المختلفة مثل إيطاليا، التشيك، البرتغال، البوسنة، سويسرا، وإنجلترا.