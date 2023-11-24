حصل المدربان يحيى عسيري، وعبدالله القحطاني، على دبلوم الرخصة الآسيوية لدرجة الـ«PRO» لكرة القدم كأول مدربين يحصلان عليها في منطقة عسير.

وجاءت هذه الرخصة الدولية بعد عام كامل على مدار 4 مراحل و700 ساعة من المحاضرات النظرية والتجارب العملية وورش العمل والندوات وتطبيق الوحدات التدريبية، والمعايشات وبحوث عملية وعلمية عن اللعبة، وتنفيذ لعدة متطلبات فنية وبحثية، تحت إشراف مدير إدارة التطوير بالاتحاد البلجيكي لكرة القدم وعضو هيئة التطوير الأوروبية للعبة المحاضر الدولي مستر كريس، ومساعديه المحاضر الآسيوي مدير إدارة التطوير بالاتحاد القطري الكابتن فهد ثاني، والمحاضر الآسيوي القطري عبدالقادر المغيصيب، وسكرتير الدورة الدكتور محمد جاد ومساعديه ثامر ونجيب.

وشارك في الدبلوم كمتدربين عدة جنسيات من إنجلترا، اليمن، الصومال، المغرب، تونس، الجزائر، سورية، تركيا، إيران، قطر، السعودية، جمايكا، فرنسا، البرتغال، منغوليا، الإمارات.

يذكر أن العسيري والقحطاني محاضران بالاتحاد الآسيوي، ونالا العديد من الدورات والمعايشات الواسعة في الاتحادات الأوروبية المختلفة مثل إيطاليا، التشيك، البرتغال، البوسنة، سويسرا، إنجلترا.