تحتضن المملكة العربية السعودية يومي الثامن والتاسع من شهر ديسمبر القادم بجدة، نهائيات الجولة العالمية لكرة السلة 3x3 للعام الخامس على التوالي، التي تنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA بمشاركة 14 فريقاً يمثلون نخبة الفرق في العالم.وتعتبر هذه هي الاستضافة الخامسة للمملكة العربية السعودية في تاريخ البطولة، حيث استضافتفي عامي 2019 / 2022 إحدى جولات البطولة، وفي عامي 2020 / 2021 تمت استضافة وتنظيم الجولة النهائية من البطولة وفي هذه النسخة سيتم استضافة وتنظيم الجولة النهائية للبطولة.وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي في تصريح صحفي: «نسعد في المملكة العربية السعودية باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، في استمرار لاستضافة الوطن الغالي للعديد من الأحداث والمناسبات الرياضية الدولية، في ظل ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام غير محدود من قبل قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، حتى أصبحت المملكة وجهة ثابتة لاحتضان أكبر المنافسات وعلى مدار العام، إلى جانب الحرص والمتابعة الدائمين من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لكافة الاتحادات وإشرافه المباشر على تنظيم الأحداث الرياضية المتنوعة والمختلفة».وأضاف رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة قائلاً: «تتواجد نخبة فرق العالم في لعبة كرة السلة 3x3 في المملكة للمرة الخامسة، ولا شك أن التميز والخبرة اللذين اكتسبهما شباب وفتيات هذا الوطن في القدرة على تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية، يعدان حافزًا وعاملًا مهمًا لاختيار المملكة مجددًا لاستضافة هذه البطولة بشكل خاص، ومختلف الأحداث الرياضية بشكل عام».