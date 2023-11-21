واصل حارس مرمى منتخبنا الوطني محمد العويس الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباراة الأخضر أمام منتخب الأردن على ملعب عمّان الدولي التي انتهت بنتيجة (2-0) لصالح الأخضر، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.يذكر أن العويس حافظ على نظافة شباكه للمرة الثانية على التوالي، بعد فوز منتخبنا بأربعة أهداف نظيفة على المنتخب الباكستاني في الجولة الأولى.وكان العويس قد حقق أربع تصديات (ثلاث منها من داخل منطقة الجزاء)، وقدم مستوىً مميزاً في جميع أوقات المباراة.