سطّر نجوم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إبداعاتهم ونثروا فنونهم الكروية على البساط الأخضر باستاد عمّان الدولي، وتفوقوا على مضيّفهم منتخب الأردن بهدفين دون مقابل، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، وكأس آسيا ٢٠٢٧.بدأ اللقاء بسيطرة خضراء مبكرة ومميزة، ومن كرة عرضية من عباس الحسن حولها صالح الشهري برأسه داخل الشباك الأردنية هدفاً أول لمنتخبنا الوطني (د:٨). وواصل نجومنا سيطرتهم، ومن هجمة منظمة مرر علي هزازي كرة جميلة لصالح الشهري سددها بيمناه أرضية على يمين الحارس الأردني يزيد أبو ليلى هدفاً ثانياً لمنتخبنا الوطني (د:٣٠). وكاد الأخضر يضيف الهدف الثالث من تسديدة رائعة من عباس الحسن، لكن كرته ارتطمت بالقائم. ووقف الحارس محمد العويس أمام الهجمات الأردنية لاسيما تسديدة نور الروابدة.وفي الشوط الثاني زج مدرب منتخبنا روبرت مانشيني ببعض الأسماء للحفاظ على نتيجة اللقاء، وفي مقدمتهم مختار علي وعبدالرحمن غريب والنجم الشاب عيد المولد في ظهوره الدولي الأول، ورغم المحاولات الأردنية لتقليص الفارق إلا أن تألق الدفاع ومن خلفهم العويس حال دون ذلك، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بهدفين دون مقابل.وفي اللقاء الثاني للمجموعة ذاتها، اكتسح منتخب طاجكستان مضيفه منتخب باكستان بستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جينه الرياضي بباكستان.وبهاتين النتيجتين يتصدر منتخبنا الوطني المجموعة التاسعة برصيد ستّ نقاط من انتصارين وستّة أهداف وشباك نظيفة، ويليه منتخب طاجكستان برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وله سبعة أهداف وعليه هدفان، وثالثاً منتخب الأردن بنقطة وحيدة من تعادل وخسارة وله هدف وحيد وعليه ثلاثة أهداف، وأخيراً منتخب باكستان في المركز الرابع (الأخير) دون نقاط من خسارتين وله هدف واحد فقط وعليه ١٠ أهداف.