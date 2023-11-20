يبدأ المدرب الأرجنتيني غاياردو مشواره مع الفريق الاتحادي من مواجهة الاتفاق (الجمعة) القادم بالدمام، عند الساعة (6:00) مساء، ضمن مباريات الجولة (14) من دوري روشن السعودي للمحترفين.ويسعى الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد دومينغوس والمدرب غاياردو لإعادة الاستقرار الفني للفريق الاتحادي الذي تنتظره مشاركة عالمية في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق في 12 ديسمبر القادم بجدة. ويطمح الثنائي البرتغالي دومينغوس والأرجنتيني غاياردو لقيادة العميد بشكل مشرّف في مونديال أندية العالم والذي يعتبر أهم استحقاقات العميد، إلى جانب بطولات الدوري وكأس الملك، وكأس السوبر، ودوري أبطال آسيا.وكان المدرب غاياردو عقد اجتماعاً مع اللاعبين حدد من خلاله منهجيته الفنية التي سيقود بها العميد، مطالباً اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية من أجل تحقيق الانتصارات والمنافسة على بطولات الموسم الحالي عالمياً وآسيوياً ومحلياً.من جانب آخر، علمت «عكاظ» من مصادرها أن الفريق الاتحادي الكروي الأول سيشهد قريباً غربلة إدارية بما يتناسب مع العمل الاحترافي الذي يتطلع له أصحاب القرار في العميد من أجل تحقيق الاستقرار الإداري في المرحلة القادمة.وأوضحت المصادر أن أصحاب القرار في العميد يسعون لاستقطاب كفاءات إدارية جديدة تعمل بشكل إداري واحترافي مميز، وتساهم في تنظيم العمل بشكل رائع، وتستطيع السيطرة على منظومة الفريق الكروي الأول والاستعانة بمنسق إعلامي جديد للفريق الأول، من أجل مواكبة العمل الاحترافي في المنظومة الرياضية.من جهتها، أبدت جماهير العميد تفاؤلها الكبير بالعمل الكبير الذي يقوم به الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد دومينغوس، من أجل المساهمة مع المدرب غاياردو في عودة التوهج الفني للفريق الاتحادي، والعمل على المنافسة على البطولات في الموسم الحالي، ووعدت الجماهير الاتحادية بالوقوف خلف الفريق في أي مكان وزمان من أجل تحقيق الانتصارات وحصد البطولات.