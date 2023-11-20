يتحدد الأسبوع القادم مصير الثنائي الهلالي المصاب ياسر الشهراني، وسالم الدوسري بشأن إمكانية مشاركتهما في مواجهة النصر (الجمعة) الأول من ديسمبر القادم، الساعة (9:00) مساء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تعرض الشهراني لإصابة في عضلة الساق الخلفية، فيما يعاني الدوسري من آلام في الركبة وكاحل القدم وتورم في أصبع قدمه.واقترب الكابتن سلمان الفرج، والنجم الصربي سافيتش من الجاهزية الكاملة للمشاركة في المباريات القادمة للفريق الهلالي، وسيكونان ضمن قائمة الزعيم في مواجهة النصر في بطولة الدوري.ويعود الثنائي علي البليهي، ونيفيز للمشاركة مع الزعيم في مباراته ضد الحزم (السبت) القادم، الساعة (6:00) مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد غيابهما عن مباراة التعاون في الجولة الماضية؛ بسبب إيقافهما مباراة واحدة إثر حصولهما على 4 إنذارات.