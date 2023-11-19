رفض مدرب فريق الوحدة دونيس إجراء أية مباراة ودية خلال فترة التوقف الحالية، وذلك حرصاً منه على عدم تعرض لاعبيه للإصابات في منتصف دوري روشن السعودي للمحترفين، خصوصاً أن الفرسان تنتظرهم مواجهة ضد الخليج (السبت) القادم، على ملعب الشرائع بمكة ضمن الجولة (14) في بطولة الدوري، ومن ثم مواجهة الخليج (الأحد) في دوري الرديف؛ ولذك قرر المدرب دونيس الاعتماد على التمارين الاعتيادية والمناورات الكروية بين كافة العناصر الرديف والفريق الأول، وذلك من أجل تصحيح الأخطاء الدفاعية المتكررة وكيفية مراقبة العناصر المؤثرة في فريق الخصم، ولعل هزيمة الفرسان الأخيرة بثلاثية من النصر دليل على منح اللاعبين المؤثرين حرية التحرك في وسط الميدان والوصول إلى مرمى الحارس منير المحمدي بسهولة، ويسعى المدرب الوحداوي إلى تحقيق الانتصار على الخليج من أجل تحسين مركز الفريق في الدوري ورفع الحالة المعنوية لفريقه خلال المواجهات القادمة التي تتطلب تركيزاً عالياً من أجل حسم أمر البقاء في الدوري مبكراً دون الدخول في لعبة الحسابات المعقدة والمتكررة كل موسم رياضي.