يواجه النجم النصراوي ساديو ماني خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة فريقه أمام الأخدود (الجمعة) القادم الساعة (9:00) مساء على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة النصر عقب لقاء الأخدود ضد المنافس التقليدي الهلال (الجمعة) الأول من ديسمبر القادم الساعة (9:00) مساء على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في قمة الجولة الـ15 في بطولة الدوري.

يذكر أن الفريق النصراوي يحتل حالياً وصافة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، خلف فريق الهلال المتصدر بـ35 نقطة.