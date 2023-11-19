تغادر بعثة المنتخب السعودي إلى الأردن غداً (الإثنين)، عبر مطار الأحساء الدولي، استعداداً لمواجهة منتخب الأردن بعد غدٍ (الثلاثاء) الساعة (7:00) مساء على استاد عمان الدولي، ضمن مباريات المجموعة السابعة في الجولة الثانية من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وضمت قائمة مانشيني 26 لاعباً، للالتحاق بمعسكر الأحساء وهم: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، عبدالباسط هندي، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، عبدالإله هوساوي، فيصل الغامدي، عباس الحسن، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، وصالح الشهري.وكان المدرب مانشيني شرح الطريقة الفنية التي سيواجه بها منتخب الأردن في الحصة التدريبية، أمس (السبت)، بعد وقوفه على أبرز نقاط الضعف في المنتخب الأردني بعد مشاهدته مباراته أمام طاجيكستان، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/‏1، ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ويهدف المدرب مانشيني لتحقيق الانتصار على المنتخب الأردني وحصد النقاط الثلاث والانفراد بصدارة المجموعة بست نقاط.وسيجري المدرب مانشيني مناورة كروية في مران اليوم (الأحد) على الملعب الرديف بنادي الفتح بالأحساء، وسيركز من خلالها على تطبيق اللاعبين للجوانب الفنية والتكتيكية واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الأردن المرتقب.يذكر، أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، برصيد ثلاث نقاط، ويتواجد المنتخب الأردني بالمركز الثاني بنقطة واحدة، والمنتخب الطاجيكستاني بالمركز الثالث بنقطة واحدة، والمنتخب الباكستاني بالمركز الرابع والأخير بدون نقاط.