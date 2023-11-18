أنهت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023 تجهيز منطقة للمشجعين في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بجانب صالة وزارة الرياضة، لتتيح للجمهور التفاعل والاستمتاع بأجواء الدورة وقضاء تجربة رياضية وترفيهية مميزة تناسب جميع أفراد الأسرة.

وتستعد منطقة المشجعين لاستقبال زوارها خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر القادم، من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 11 مساءً، وسيكون الدخول لمنطقة المشجعين مجاناً، حيث يتطلب التسجيل مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني.

تقام المنطقة على مساحة 20 ألف متر مربع، وتستوعب نحو 3000 شخص يومياً، وتضم العديد من الأنشطة التي تجسّد العناصر الأساسية للألعاب السعودية، لتحتفي بمسيرة التطور التي تشهدها المملكة وتراثها الثري، وتضفي تجربة جذّابة للزائرين، إلى جانب العديد من العروض الفنية والترفيهية والرياضية التفاعلية والموسيقية طوال ساعات عمل منطقة المشجعين.

كما تستضيف منطقة الجمهور منافسات 5 ألعاب أساسية ضمن الدورة، وهي كرة السلة 3X3، وكرة الطائرة الشاطئية، والتسلق، وكرة القدم الشاطئية، والتزلج.

وسيحظى زوار منطقة المشجعين بدورة الألعاب السعودية بتجربة استثنائية، حيث توفر للجمهور منطقة خاصة بالتحديات الممتعة التي تتيح لهم تسجيل أرقام قياسية بالتعاون مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتتضمن هذه الأنشطة تحدي «باتاك»، المصمم لتحسين رد الفعل والتنسيق بين اليد والعين والقدرة على التحمل، وتحدي «المسك»، حيث تقع العصا بشكل عشوائي ويتعين على المتحدي التقاط أكبر عدد ممكن منها في زمن محدد، وتحدي ألعاب الواقع الافتراضي الذي يضم مجموعة مختارة من الألعاب، وتحدي كرة القدم، حيث يجب على المتحدي تسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط في زمن محدد، وتحدي المتاهة وفيه يجب على المتحدي الخروج من المتاهة بأسرع وقت، وتحدي كرة السلة، لتسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط في وقت محدد.

كما تحتوي المنطقة على الكثير من الفعاليات الترفيهية الأخرى ومنطقة الأنشطة المخصصة للأطفال، ومنصتين لمنسقي الموسيقى «الدي جي» لإشعال حماس الزوار بموسيقى وأغنيات متنوعة، ومنطقة مخصصة لعربات بيع المأكولات والمشروبات، لتتيح للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة وخيارات عديدة للمأكولات والمشروبات وأشهر المطاعم.

وتتوفر تذاكر دورة الألعاب السعودية 2023 عبر الموقع الإلكتروني: tickets.saudigames.sa بسعر 25 ريالا فقط لحضور يوم كامل من المنافسات في منطقة الرياضات نفسها، كما تتوفر أيضاً تذكرة مخصصة لرياضات مختلفة ويتحدد سعرها وفقاً لعدد أيام منافسات اللعبة. فيما سيستمتع طلاب الجامعات بسعر مخفّض للتذكرة، وذلك عبر تسجيلهم عند شراء التذاكر من خلال بريدهم الإلكتروني الجامعي، وتتيح الدورة دخولاً مجانياً للأطفال دون 16 عاماً وكبار السن فوق 60 عاماً، إلى جانب ذوي الإعاقة مع من يرافقهم، وأصحاب الدعوات الرسمية.