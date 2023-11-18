وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، على استحداث دوري الدرجة الثانية للسيدات، على أن يتم تحويل دوري الدرجة الأولى إلى دوري كامل بنظام الذهاب والإياب، بمشاركة 10 فرق، اعتباراً من الموسم القادم 2024-2025.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، الذي شهد عرضاً لمشروع تطوير كرة قدم الصالات والشاطئية، والموافقة على استحداث الدوري التصنيفي للشاطئية في فبراير 2024، تمهيداً لانطلاق الدوري الممتاز الموسم القادم، مع مناقشة مقترح تطوير اللوائح الخاصة باللعبتين وبطولاتها.

وناقش مجلس إدارة «اتحاد القدم» أبرز المستجدات حول استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2023 الشهر القادم في جدة تحت إشراف اللجنة المنظمة المحلية، والمشكّلة من قبل وزارة الرياضة والاتحاد السعودي، كما اطّلع المجلس على التقرير المقدم من إدارة المنتخبات عن برامج المنتخبات الوطنية ومشاركاتها للفترة القادمة، فيما استعرض المجلس، التقرير المقدم من إدارة البراعم والأكاديميات حول مراكز التدريب الإقليمية ومحطات وبرامج اكتشاف المواهب.

ورفع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وكافة منسوبي الوزارة على تجهيز ملعب نادي الفتح الذي احتضن مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب باكستان، وقدم المجلس الشكر والتقدير لمحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، وجميع العاملين في المحافظة والجهات الحكومية في الأحساء، على المتابعة والاهتمام الكبيرين للمنتخب الوطني، حيث احتضنت الأحساء أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ووجه المجلس شكره للجان الطبية والتجارية والفنية والمالية والإستراتيجية والعلاقات الدولية على ما قدموه من عمل خلال الفترة الماضية، وذلك بانتهاء فترة عملها كلجان مؤقتة حسب النظام الأساسي، حيث تم إنشاء إدارات مستقلة لاستكمال عمل اللجان.