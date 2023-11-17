في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في منصة «إكس» للاعب منتخب سورية «عمر السومة» مهاجم نادي الأهلي سابقاً وأبرز هدافي الدوري السعودي لثلاثة مواسم متتالية وهو يرفع شال الأهلي من الأرض بعد خروجه من الملعب، حيث قام أحد الجماهير المحبة للاعب برميه له تعبيراً عن حبه لهذا اللاعب الذي قضى سنوات مع الفريق الأهلاوي وقام السومة برفعه من الأرض، وتوشح به. جاء ذلك في المباراة التي أقيمت بملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمام منتخب كوريا الشمالية، والذي استطاع السومة تسجيل الهدف الوحيد لمنتخب سورية عن طريق ركلة جزاء.هذا وقد ظهر السومة في لقاء تلفزوني بعد المباراة وشكر فيه جماهير الأهلي، متمنياً له التوفيق في تحقيق البطولات والإنجازات.