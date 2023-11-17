انضم مهاجم منتخبنا الوطني المهاجم صالح الشهري إلى قائمة اللاعبين الذين أحرزوا الأهداف الافتتاحية للأخضر خلال تصفيات كأس العالم بعدما نجح في إحراز أول أهداف الأخضر في مرمى باكستان وذلك عند الدقيقة 6، وذلك ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.وبذلك يصبح «الشهري» اللاعب رقم 12 في القائمة التي تضم أصحاب الأهداف الافتتاحية في تصفيات كأس العالم التي شارك فيها منتخبنا، والتي كانت على النحو الآتي:- عام 1978 سمير سلطان.- عام 1982 أمين دابو.- عام 1990 فهد الهريفي.- عام 1994 سامي الجابر.- عام 1998 عبيد الدوسري.- عام 2002 محمد الشلهوب.- عام 2006 إبراهيم سويد.- عام 2010 ياسر القحطاني.- عام 2014 ناصر الشمراني.- عام 2018 يحيى الشهري.- عام 2022 هتان باهبري.