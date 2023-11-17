استهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي آسيا والعالم بانتصار مستحق على ضيفه منتخب باكستان بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الفتح بالأحساء.شهد اللقاء سيطرة سعودية مبكرة وتمكن المهاجم صالح الشهري من وضع بصمته التهديفية الأولى في وقت مبكر بتسديدة قوية من خارج منطقة الـ١٨ كهدف أول للأخضر السعودي (د: ٦)، وفي الشوط الثاني ومن نقطة الجزاء عاد صالح الشهري ليحرز الهدف الشخصي الثاني له وللأخضر (د: ٤٨)، وفي الوقت بدل الضائع أضاف البديلان عبدالرحمن غريب وعبدالله رديف الهدفين الثالث والرابع (د: ٩٠+١، ٩٠+٦)، لينتهي اللقاء بفوز منتبخنا الوطني بأربعة أهداف نظيفة.وبهذه النتيجة يحقق منتخبنا الأخضر انتصاره الأول ويتصدر المجموعة بثلاث نقاط ويليه كل من منتخبا الأردن وطاجكستان برصيد نقطة لكل منهما بعد تعادلهما بهدف لكل منهما، ويحتل منتخب باكستان المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.