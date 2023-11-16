أصدر مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي قراراً يقتضي بتعيين جابر بن سعد الجهني بمنصب الرئيس التنفيذي للمركز.

وقدم رئيس المجلس الدكتور محمد بن ناصر باصّم، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، شكره وتقديره لمشعل بن عبدالله الزهراني -الرئيس التنفيذي المكلف- على ما قدمه من جهود خلال فترة تكليفه بالرئاسة التنفيذية للمركز متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

ويملك الجهني، الحاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز، خبرة علمية وعملية واسعة، ويعد من الكفاءات المتخصصة في مجال القانون الرياضي.