دخل لاعب الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما قائمة هدافي دوري روشن للمحترفين الموسم الحالي، وحل ثالثاً في سلم ترتيب قائمة هدافي روشن بـ(8 أهداف) بالتساوي مع نجم النصر البرازيلي تاليسكا وخلف الصربي ميتروفيتش مهاجم الهلال (10 أهداف) وهداف الدوري الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ الذي انفرد بالصدارة برصيد (13 هدفاً).ونجح المهاجم الفرنسي في إحراز ثلاثة أهداف (هاتريك) بشباك فريق أبها في الدقائق 38 و67 و69، كما صنع هدفاً لزميله إيغور كورنادو بطريقة ساحرة، ليضعها الأخير في الشباك كواحد من أجمل أهداف الدوري.ويعد هذا الهاتريك هو الأول للاعب البالغ من العمر 35 عاماً في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/‏2023. وتخطى كريم 17 لاعباً في قائمة الهدافين متخطياً النجمين العالميين رياض محرز وساديو ماني وعبدالرزاق حمدالله وأوديون إيغالو وفراس البريكان وسالم الدوسري ومالكوم وموسى ديمبيلي وبيرنارد مينساه وفاشيون ساكالا وجورج كيفين نكودو وكريستيان تيلو.ونشر بنزيما عبر حسابه على منصة (إكس) -تويتر سابقاً- صورة تظهر فرحة لاعبي فريق (الاتحاد) بالفوز، وعلّق قائلاً: «الحمد لله».