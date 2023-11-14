كتب النجم البرازيلي نيمار المحترف في صفوف نادي الهلال عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «X»: «غمرتني بمشاعرك الصادقة.. أراكم قريباً لنكمل القصة»، في رسالة واضحة لاستمراره مع ناديه الهلال حتى نهاية عقده الذي يمتد لصيف 2025، رداً على الشائعات التي طالته بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي وخضع بعدها لعملية جراحية، التي تعرض لها خلال مباراة البرازيل وأوروغواي ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، إذ من المتوقع أن يغيب النجم البرازيلي عن الملاعب لمدة 10 أشهر.وجاءت رسالة نيمار رداً على تغريدة الحساب الرسمي لنادي الهلال، التي تضمنت صوراً من تقديم اللاعب البرازيلي بعد التعاقد الرسمي معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من باريس سان جيرمان، مع عبارة «سيعود أقوى ليكمل القصة».