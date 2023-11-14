ختم السائق السعودي بطل كأس العالم مرتين يزيد الراجحي مشواره في كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها لموسم 2023 بإنجاز ملفت ومميز، إذ استحق مركز الوصافة في كأس العالم التي خُتمت آخر جولاتها في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة على مدى ثلاثة أيام في لفترة من 10 – 12 نوفمبر الجاري بتنظيم من الاتحاد الدولي للسيارات الـ FIA.ونجح الراجحي في التألق بتحقيقه هذا الإنجاز الرائع بالرغم من الصعوبات التي واجهها جراء الإصابة التي تعرض لها في بداية العام والتغلب عليها بعد تغيبه عن جولتين مهمتين في الروزنامة (باها حائل وباها قطر) ما جعل مساره في البطولة هذا الموسم يحمل الكثير من الإثارة والإصرار، علماً أنه تُوج بلقب كأس العالم في العامين الماضيين على التوالي إلا أن هذا الموسم شهد تحديات جديدة للبطل السعودي وكان مختلفاً عن سابقه.وتغلب الراجحي على نظيره الأرجنتيني خوان كروز ياكوباني الذي كان أقرب ملاحقيه خلال هذا الموسم في كأس العالم لراليات الباها إذ كان الفارق بينهما نقطة واحدة فقط قبيل انطلاق باها دبي.وبعد عودته من الإصابة، انطلق الراجحي في رحلة مليئة بالتحديات خلال روزنامة كأس العالم المكونة من ست جولات من أصل ثمان. بدأت رحلة الراجحي رفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك من باها إيطاليا بعد غيابه عن جولتي حائل وقطر، وشكلت إيطاليا الجولة الثالثة حيث حقق فوزاً لافتاً بتحقيقه الانتصار الرابع في مسيرته، بعدها واصل مشواره في الباهات الأوروبية قبل أن يختتمه في صحراء دبي، ثم شارك بعدها في باها آراغون الإسباني ثم استكمل بمشاركته في باها بورتاليغري في البرتغال، حيث تمكن من تحقيق منصة تتويج بتحقيقه المركز الثاني وهي المرة الأولى في مسيرته في هذه الجولة.ولا ننسى الإشارة الى جولة بولندا، حيث لم يتمكن يزيد والعديد من المشاركين من المشاركة فيها بسبب تزامنها مع جولة الأرجنتين، رالي ديسافيو روتا 40 من بطولة العالم للراليات الطويلة الـW2RC من هذا الموسم، أيضاً، كان من المتوقع ان تكون جولة الأردن هي الجولة الختامية، ولكن خبر إلغائها جاء في أكتوبر.تعبيراً عن تلك التحديات، صرّح السائق يزيد الراجحي «كان هذا الموسم تحدياً حقيقياً بالنسبة لنا، ورغم عدم تحقيق اللقب، إلا أن رحلتي هذا الموسم كانت مليئة بالتعلم والتطور. الإصابة لم تكن سبباً لليأس، بل كانت دافعاً للتحسن والتفوق، بالفعل كنت ملتزماً بالتغلب على كل هذه التحديات والتألق مهما كانت الصعوبات».وأضاف «عندما غبت عن جولتَي حائل وقطر، شعرت بخيبة أمل، ولكن قراري بالمشاركة في بقية الجولات كان حاسماً. حققت فوزاً رابعاً ثلاثة متتالية في إيطاليا، واستمررت في التنافس بشراسة في الجولات المتبقية مع ختام مذهل في باها دبي».وزاد «شكراً لفريقي ولملاحي تيمو غوتشالك على جهودهم، كما أقدم خالص شكري وامتناني لشريكي الرسمي (عبداللطيف جميل للسيارات) على دعمهم المستمر والسخي لمسيرتي في مشاركاتي في الراليات في المحافل الرياضية الدولية والعالمية والمحلية، ونتطلع الى مستقبل مشرق ونجاحات متجددة، ونؤكد مجدداً شكرنا العميق للراعي على دعمهم المستمر والثقة التي يمنحونها لنا».وختم «إنجاز الوصافة هذا يضع بصمة إيجابية في مسيرتي، وأتطلع الى التحديات المستقبلية. شكراً لجميع المشجعين حول العالم على دعمهم المعنوي. نراكم في الموسم القادم بحماس وطموح جديد لتحقيق المزيد من النجاحات سوياً».ويتطلع الراجحي إلى المواسم القادمة بتفاؤل وعزيمة، مؤكداً رغبته في العودة بقوة واستعادة لقبه الفريد.