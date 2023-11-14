أنهت شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 أمس (الأحد) جولتها في المنطقة الشرقية، بعد أن استمرت أربعة أيام بدأت في القطيف على يد السباح الدولي علي العيسى، الذي افتتح الجولة في دارين الأثرية، بعدها طافت في الواجهة البحرية لكورنيش الدمام، حيث حمل الشعلة محمد مصطفى آل نصفان لاعب الإسكواش والحائز على الميدالية الذهبية ببطولة الدنمارك للشباب عام 2022، وواصلت المسيرة جولتها في منطقة جزيرة المرجان، أحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية في الدمام بالمنطقة الشرقية، وأول جزيرة اصطناعية بالمملكة، وحمل الشعلة لاعب الإسكواش ياسر حسين آل عباس، وانتقلت مسيرة الشعلة بعد ذلك إلى ممشى طريق الملك سلمان، حيث حمل الشعلة خلال هذه الزيارة بطلة الملاكمة كلثوم حنتول، ثم توجهت المسيرة إلى بحيرة البط بكورنيش الخبر الشمالي، حيث حمل الشعلة عبدالعزيز الدريعي لاعب الدراجات الهوائية، واختتمت المسيرة جولتها في ساحة جوار، وحمل الشعلة في الممشى اللاعب الأولمبي السعودي علي نور الخضراوي لاعب تنس الطاولة، لتتجه الشعلة بعدها إلى مقر إمارة المنطقة الشرقية، حيث سلمت البطلة هيا السماري الشعلة إلى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، قبل أن تختتم الشعلة جولتها في الأحساء ومنها إلى منطقة نجران.