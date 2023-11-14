يواجه فريق الاتحاد ضغوطات كبيرة من خلال خوضه خمس مباريات خلال أسبوعين على الصعيدين المحلي والقاري، وذلك قبل مشاركته ممثلاً للوطن في بطولة أندية العالم التي ستنطلق الثلاثاء 12 ديسمبر القادم، بمواجهة العميد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي الساعة 9:00 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وستكون المباريات الخمس للفريق الاتحادي محلياً وآسيوياً قبل مشاركته العالمية، الأولى أمام الاتفاق (الجمعة) 24 نوفمبر الجاري الساعة (9:00) مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة (14) في دوري روشن السعودي للمحترفين، والثانية ضد فريق أجمك الأوزبكستاني (الإثنين) 27 من الشهر الجاري، الساعة (7:00) مساء على ملعب ميتالوج ألماليك في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، والثالثة أمام الخليج (الخميس) 30 من الشهر ذاته، الساعة (9:00) مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة، ضمن الجولة (15) من دوري روشن السعودي، والرابعة ضد فريق سباهان الإيراني (الإثنين) الرابع من ديسمبر القادم الساعة (9:00) مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة، والخامسة أمام ضمك (الجمعة) الثامن من الشهر نفسه الساعة (7:00) مساء على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة ضمن مباريات الجولة (16) في بطولة الدوري السعودي.ووسط هذا الضغط، ينتظر الاتحاديون من لجنة المسابقات في رابطة دوري روشن السعودي، مراعاة مشاركة العميد ممثلاً للوطن في بطولة أندية العالم 2023 بجدة، بتأجيل مباراة ضمك في دوري روشن السعودي، التي تسبق أولى مبارياته في مونديال أندية العالم أمام أوكلاند سيتي.مباريات العميد القادمة:دوري روشن السعوديالجمعة 2023/11/24الاتفاق × الاتحاد9:00 مساءالجمعة 2023/‏12/‏8ضمك × الاتحاد7:00 مساءالخميس 2023/‏11/‏30الاتحاد × الخليج9:00 مساءالإثنين 2023/11/27أجمك الأوزبكستاني × الاتحاد7:00 مساءالإثنين 2023/‏12/‏4الاتحاد × سباهان الإيراني9:00 مساءبطولة أندية العالمالثلاثاء 2023/‏‏12/‏12الاتحاد * أوكلاند سيتي9:00 مساءدوري أبطال آسيا