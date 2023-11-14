تواصلت إقالة المدربين في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال 13 جولة، وجاءت إقالة مدرب نادي الأخدود البرتغالي جورجي مندوسا لتكون السابعة بين مدربي الدوري السعودي، إذ سبق أن تمت إقالة ستة مدربين في الأسابيع الماضية؛ هم مدرب نادي الشباب الهولندي مارسيل كايزر، ومدرب نادي الرياض البلجيكي يانيك فيريرا، ومدرب نادي الطائي الكرواتي كريسمير ريزيتش، ومدرب نادي أبها البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش، ومدرب نادي الحزم البرتغالي فيليب قوفيا، وكان أبرزهم مدرب الاتحاد البرتغالي نونو سانتو بطل دوري روشن الموسم الماضي بعد 16 شهراً أسهم خلالها في إعادة العميد إلى منصات بطولة الدوري بعد غياب طويل.فيما أعلن نادي الأخدود تعيين المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا مديراً فنياً للفريق، وذلك خلفاً للمدرب جورجي مندوسا، الذي تمت إقالته بعد 489 يوماً من تعيينه، ساهم خلالها في صعود الفريق لدوري روشن للمحترفين.