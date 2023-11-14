يجري مدرب المنتخب السعودي مانشيني مناورة كروية اليوم (الثلاثاء) على الملعب الرديف بنادي الفتح بالأحساء، يعتمد من خلالها الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مواجهة منتخب باكستان الخميس القادم الساعة (7:30) مساء على استاد نادي الفتح في الأحساء، ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وسيحدد العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.وكان مانشيني فرض أمس (الإثنين) حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية على الملعب الرديف بنادي الفتح، وركز على الجانبين اللياقي والفني، وأخضع اللاعبين لتمارين متنوعة وجوانب تكتيكية في الحصتين التدريبيتين المغلقة أمام وسائل الإعلام، ويشهد معسكر (الأخضر) روحاً معنوية عالية من اللاعبين من أجل تحقيق الانتصار على منتخب باكستان، أولى مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.